«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 23 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Авангард» – «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Омский клуб после 17 проведённых встреч набрал 13 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Трактор» с 28 очками в активе располагается на первой строчке в таблице Востока. Подопечные Бенуа Гру имеют победную серию из трёх матчей.
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