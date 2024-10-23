«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 23 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Омский клуб после 17 проведённых встреч набрал 13 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор» с 28 очками в активе располагается на первой строчке в таблице Востока. Подопечные Бенуа Гру имеют победную серию из трёх матчей.