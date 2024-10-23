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Автомобилист — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 23 октября, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых набрал 22 очка. Подопечные Николая Заварухина располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» с 20 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Это будет первая встреча команд в сезоне.

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