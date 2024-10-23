Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Предпосылок к отъезду нет». Спортивный директор «Адмирала» — о легионерах клуба

«Предпосылок к отъезду нет». Спортивный директор «Адмирала» — о легионерах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне самовольного отъезда нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в швейцарский клуб.

«В голову людям же не залезешь. Мы об этом разговаривали, предпосылок к отъезду нет. Я думаю, их всё устраивает: игровое время, роль в команде, в конце концов, их контракты, они профессионалы. Мы заключали контракты с ними без оформления трансферной карты Международной федерации хоккея (ИИХФ). Единственное, мы не платим сейчас за эти карты деньги, но каждый клуб делает тут по-своему.

Для Марио Грмана проблема была приехать, на родине восприняли это негативно. С Либором Шулаком перекинулись парой фраз, в шутку спросил, уезжает ли он, ответил, что будет тут играть», — приводит слова Житкова ТАСС.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, какие проблемы для КХЛ может создать самовольный отъезд нападающего Михаила Криштофа из «Сочи» в швейцарский клуб.

Материалы по теме
Плющев рассказал, какие проблемы для КХЛ может создать самовольный отъезд Криштофа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android