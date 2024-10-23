Все 32 клуба НХЛ сыграли в один день в четвёртый раз в истории лиги

В ночь с 22 на 23 октября в Национальной хоккейной лиге было сыграно 16 встреч. Все 32 клуба лиги провели матч регулярного чемпионата в четвёртый раз в истории. Ранее подобные дни были 8 апреля и 24 октября 2023 года, а также 13 января 2024 года. Это событие в лиге называется Frozen Frenzy.

Фото: NHL

В сегодняшних матчах было заброшено 98 шайб. В октябре прошлого года в рамках Frozen Frenzy было забито 102 шайбы. Рекорд же по шайбам в один игровой день был установлен 4 ноября 2023 года. Тогда было сыграно 15 встреч и заброшено 114 шайб.

Первое место в Восточной конференции делят «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», имея в активе по 11 очков. В Западной конференции первое место занимает «Виннипег Джетс» с 12 баллами в активе.