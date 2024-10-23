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Бывший защитник клубов КХЛ поделился ожиданиями от дебютного сезона Цыплакова в НХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ поделился ожиданиями от дебютного сезона Цыплакова в НХЛ
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от дебютного сезона российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в НХЛ.

«Максим Цыплаков ещё в прошлом сезоне здорово проявил себя в «Спартаке». Парень мощный, габаритный. Я думаю, у него всё должно сложиться. Старт сезона у него получился хороший. Видно, что парень нацелен на результат. Посмотрим, как он будет развиваться дальше. Мне нравилось, как Максим играл в прошлом году. Надеюсь, что он весь сезон ровно проведёт», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

26-летний Максим Цыплаков в текущем сезоне НХЛ провёл шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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