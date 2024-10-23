В «Северстали» отреагировали на слухи о возможном расставании с Душаком и Дыбленко

Директор «Северстали» Николай Канаков отреагировал на слухи о возможном расставании с защитниками Джозефом Душаком и Ярославом Дыбленко.

— В СМИ появилась информация, что «Северсталь» планирует расстаться с Джозефом Душаком и Ярославом Дыбленко. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?

— Это надо у СМИ и спрашивать — откуда у них такая информация, — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

27-летний Джозеф Душак в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 30-летний Ярослав Дыбленко в 10 встречах регулярки КХЛ очков не набрал.