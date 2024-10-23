Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Северстали» отреагировали на слухи о возможном расставании с Душаком и Дыбленко

В «Северстали» отреагировали на слухи о возможном расставании с Душаком и Дыбленко
Комментарии

Директор «Северстали» Николай Канаков отреагировал на слухи о возможном расставании с защитниками Джозефом Душаком и Ярославом Дыбленко.

— В СМИ появилась информация, что «Северсталь» планирует расстаться с Джозефом Душаком и Ярославом Дыбленко. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию?
— Это надо у СМИ и спрашивать — откуда у них такая информация, — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

27-летний Джозеф Душак в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 30-летний Ярослав Дыбленко в 10 встречах регулярки КХЛ очков не набрал.

Материалы по теме
Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android