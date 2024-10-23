В возрасте 69 лет умер ветеран СКА Борис Боков

Экс-нападающий ленинградского СКА Борис Боков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Борис Серафимович – воспитанник ленинградской спортивной школы «Кировец», офицер Советской армии. Почти всю спортивную карьеру он провёл в командах нашего города. Боков защищал цвета СКА с 1974 по 1985 год, а за десять сезонов в армейском клубе нападающий набрал 219 (139+80) очков в 383 матчах. В сезонах-1977/1978, 1979/1980 и 1980/1981 становился лучшим снайпером команды.

Борис Боков всю свою жизнь посвятил спорту – он до последнего дня тренировал любительские команды Санкт-Петербурга и успешно выступал за сборную ветеранов на международных соревнованиях, неоднократно становился чемпионом мира по хоккею среди ветеранов. Борис Серафимович много сил отдавал организации всемирных ветеранских игр, всегда поддерживал и помогал развивать это движение.

Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Бориса Серафимовича. Это невосполнимая потеря для всего клуба и в частности для его ветеранского движения. Вечная память», — сказано в сообщении клуба.