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Никита Михайлис объяснил, что нужно сделать «Металлургу» для стабилизации качества игры

Никита Михайлис объяснил, что нужно сделать «Металлургу» для стабилизации качества игры
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Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис объяснил, что нужно сделать магнитогорскому клубу для стабилизации качества игры.

— После выигранного чемпионства вы почувствовали особый настрой на вас со стороны соперников?
— Не могу говорить за другие команды. Это лучше спрашивать у них, с каким настроем они выходят на нас. В основном все всегда играют на своём максимуме. В начале сезона все ещё находятся в хорошей форме, и нашей обязанностью является демонстрация прошлогоднего уровня игры, и даже её улучшение.

— В чём нужно в первую очередь добавить «Металлургу» для окончательной стабилизации качества игры?
— Добавлять надо везде. В каких-то играх показывали свой уровень, но случались и большие провалы. В каждом компоненте необходимо улучшаться. Нужно играть строже, увереннее и наглее, — сказал Михайлис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате» сегодня, 24 октября, в 10:00 мск.

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