Михайлис — о чемпионстве «Металлурга»: каждый стоял друг за друга и жертвовал собой

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис рассказал о чемпионстве клуба в прошлом сезоне КХЛ.

— Если вспоминать прошлогодний успех, что стало ключевым фактором в чемпионском походе «Металлурга»?

— Всё складывалось понемножку, с начала предсезонной подготовки. Команда постепенно набирала свой ход, улучшала игру во всех зонах и во всех аспектах. Шло становление именно команды. Каждый стоял друг за друга и жертвовал собой. Так и добились результата.

— Серия с «Амуром» действительно так сильно закалила команду? Показалось, что с каждой серией вы выходили всё на более высокий уровень.

— Скажу, что каждая серия в плей-офф складывалась примерно одинаково. Всегда всё было в напряжении — вне зависимости от того, выигрывали или проигрывали. Мы понимали, за счёт чего можем выиграть. Находили в себе силы и возможности. Согласен с вами, что с каждой серией мы становились всё сильнее.

— Когда Илья Набоков только появился в команде, могли представить, что совсем ещё молодой вратарь станет таким оплотом надёжности в решающих матчах?

— Конечно. Ведь всё идёт с тренировок. Парень своей работой каждый день всё доказывал. А кто работает – тому и воздаётся, — сказал Михайлис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.