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В «Адмирале» рассказали, как проведут трансферную кампанию перед следующим сезоном КХЛ

В «Адмирале» рассказали, как проведут трансферную кампанию перед следующим сезоном КХЛ
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказали, как дальневосточный клуб проведёт трансферную кампанию перед следующим сезоном КХЛ.

«В прошлом сезоне мы очень много поменяли в команде хоккеистов, и было бы странно, если не выйдя в плей-офф, мы не предприняли бы каких-то решений. Мы строим новую команду, в „Адмирале“ новые имена засверкали новыми красками. Мы понимаем, что находимся на Дальнем Востоке, нам приходится где-то рисковать. Конечно, такого уже не будет, поскольку на следующий год будет костяк команды, у кого-то контракты, кому-то сделаем квалификационное предложение. Проанализируем, но планируется, что селекция будет точечной», — приводит слова Житкова ТАСС.

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