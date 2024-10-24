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Михайлис рассказал, давили ли на него разговоры о его контракте в ходе безголевой серии

Михайлис рассказал, давили ли на него разговоры о его контракте в ходе безголевой серии
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос, давили ли на него разговоры о его контракте в ходе безголевой серии прошлого сезона.

— Что происходило с тобой в ходе плей-офф, ведь долгое время игра не давалась, результативные действия к тебе никак не приходили, и даже Андрей Разин признавал, что не может понять, что происходит?
— Такое случается в хоккее. Понятно, что мне хотелось избежать подобной ситуации. Тем более в плей-офф. Но самое главное – продолжать работать. В итоге в любом случае всё зависит от того, как ты работаешь и как отдаёшься игре.

— Когда, назовём вещи своими именами, действительно высокооплачиваемый игрок попадает в безголевую серию, общественность сразу начинает считать деньги хоккеиста. На тебя давили разговоры о твоём контракте, которые то и дело поднимались в прессе?
— Нет. Потому что каждый день я полностью отдаюсь игре. Стараюсь становиться лучше с каждой тренировкой, делать всё, что в моих силах, и помогать команде. Главное в нашем спорте не личные амбиции, а командный результат. И выиграть Кубок Гагарина – особенный момент в карьере, — сказал Михайлис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Михайлисом читайте на «Чемпионате»:
«КХЛ точно сильнее НХЛ? Мои слова вырвали из контекста». Интервью со звездой «Металлурга»
Эксклюзив
«КХЛ точно сильнее НХЛ? Мои слова вырвали из контекста». Интервью со звездой «Металлурга»
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