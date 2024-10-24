Никита Михайлис рассказал, что стояло за его фразой «КХЛ в любом случае сильнее НХЛ»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис объяснил, что стояло за его фразой «КХЛ в любом случае сильнее НХЛ».

— Недавно в Сети огромный резонанс вызвало твоё высказывание…

— Да-да (смеётся, только услышав начало вопроса). Я уже понял о чём речь.

— Что КХЛ в любом случае сильнее, чем НХЛ. Эти слова были вырваны из контекста или как это нужно понимать?

— Да, понятно же, что там вырвали из контекста.

— А о чём вообще шла речь?

— Меня спросили про иностранцев, которые приезжали из НХЛ, и кто из них сильнее всего удивил. А я особо не слежу за этим. Для меня намного важнее наши командные амбиции и задачи. В тот момент не смог вспомнить. Получилась такая фраза. Выманили её из меня (улыбается), — сказал Михайлис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.