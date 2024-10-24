Михайлис — о вероятном пропуске ЧМ-2025: самые главные задачи стоят в Магнитогорске

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной Казахстана Никита Михайлис оценил глобальные перестановки в «Барысе» и высказался о вероятном пропуске ЧМ-2025 из-за матчей розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

— С какими чувствами наблюдаешь за текущей ситуацией в родном «Барысе»?

— Всё что ни делается, то к лучшему. Так видит новое руководство. Значит, это правильное решение.

— Остаток сезона клуб принял решение провести без иностранных хоккеистов. На твой взгляд, это пойдёт на пользу сборной Казахстана?

— Если свои ребята играют на ведущих ролях, то в любом случае они будут расти. Поэтому это большой плюс для национальной команды.

— Сильно расстроился из-за решения КХЛ удлинить срок проведения сезона, что, вполне возможно, лишит тебя возможности сыграть на предстоящем чемпионате мира?

— Да нет. Самые главные задачи стоят в Магнитогорске. В этот момент думаешь лишь о том, как выиграть Кубок. Только после завершения плей-офф начинаешь размышлять о следующих играх, — сказал Михайлис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.