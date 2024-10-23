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Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью ветерана СКА Бокова

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью ветерана СКА Бокова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью экс-нападающего армейского клуба Бориса Бокова. Напомним, ветеран ленинградского СКА умер в возрасте 69 лет.

Боков защищал цвета СКА с 1974 по 1985 год, а за 10 сезонов в армейском клубе нападающий набрал 219 (139+80) очков в 383 матчах. В сезонах-1977/1978, 1979/1980 и 1980/1981 становился лучшим снайпером команды.

В текущем сезоне СКА провёл 18 матчей и на данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб начал сезон с трёх поражений в четырёх первых матчах чемпионата.

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