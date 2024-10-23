Канадский тренер «Трактора» назвал любимого российского игрока в НХЛ

Канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише рассказал о своём отношении к российскому хоккею и назвал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина любимым российским игроком.

— Какое раньше было ваше отношение к российскому хоккею?

— В юниорской лиге у меня была возможность тренировать нескольких ребят из России, а один из них, Евгений Кашников, сейчас играет в КХЛ. Раньше мне нравилось наблюдать за игрой Ковальчука и Малкина, это настоящие суперзвёзды. Российские игроки входят в элиту мирового хоккея.

— Кто ваш любимый российский игрок?

— Евгений Малкин. Они вместе с Сидни Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант. Он может играть как в нападении, так и в обороне. Особенно мне нравилось то, что когда Сидни был травмирован, то Малкин вёл команду за собой, — приводит слова Рише «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малкин провёл восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал девять голевых передач.