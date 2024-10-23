Тревор Мёрфи рассказал, чем отличается текущая «Сибирь» от прошлых версий команды

Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи рассказал, что изменилось в игре новосибирского клуба в последнее время.

– Можете сравнить текущую «Сибирь» с прошлыми версиями команды?

– Думаю, что сейчас у нас более агрессивный стиль хоккея. Мы хотим давить соперника в средней зоне, насколько это возможно. Здесь больше шансов на успех, чем сидеть глубоко и ждать, ждать, ждать ошибок соперника. Стараемся играть быстро, находить правильные зоны, куда двигать шайбу. Думаю, что с сокращением размеров площадки меняется стиль игры в КХЛ, именно отсюда идет более яркая игра. Многие уделяют внимание стандартным ситуациям, после вбрасываний все стараются играть агрессивно, — приводит слова Мёрфи сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей.