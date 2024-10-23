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Ветеран СКА: почему Деанджело сразу звезда? Звёздами были Фетисов, Касатонов

Ветеран СКА: почему Деанджело сразу звезда? Звёздами были Фетисов, Касатонов
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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик высказался об игре американского защитника армейского клуба Тони Деанджело.

— Деанджело пришёлся ко двору, уровень свой держит, это главное. Если «плюс/минус» хороший, то игрок приносит пользу.

— Получается, если игрок не очень нужен клубам НХЛ, приезжает в КХЛ, то тут он — звезда?
— Ну, нельзя сказать, что он — звезда. Хороший игрок, почему сразу звезда? Звёздами были Фетисов, Касатонов, Рагулин… Тони только недавно в КХЛ играет. В НХЛ места нет, а здесь нашлось. Главное, что он отвечает требованиям тренерского штаба, усиливает команду. Если так, значит, пригласили того, кто нужен.

— Другие американцы нам не нужны?
— Ни в коем случае! Только те, кто повышает уровень команды, — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Деанджело в 10 матчах текущей регулярки записал на свой счёт 16 (3+13) баллов.

В текущем сезоне СКА провёл 18 матчей и на данный момент занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб начал сезон с трёх поражений в четырёх первых матчах чемпионата.

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