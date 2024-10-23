Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» сообщил об уходе 25-летнего нападающего

«Витязь» сообщил об уходе 25-летнего нападающего
Комментарии

Хоккейный клуб «Витязь» и нападающий Иван Козлов расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

25-летний форвард в текущем сезоне провёл две встречи, в которых очков не набрал. В минувшем сезоне Козлов сыграл за подмосковный клуб 50 встреч, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «-11».

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. В следующей игре подопечные Павла Десяткова сыграют в Минске с местным «Динамо» 25 октября. Встреча начнётся в 19:10.

Материалы по теме
СКА разгромил «Витязь», забив восемь голов в гостевом матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android