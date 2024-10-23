«Авангард» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 23 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав «Авангарда»:
Фото: ХК «Авангард»
Сообщается, что у Станислава Галиева травма, у Райана Спунера и Даррена Дица небольшие повреждения.
Состав «Трактора»:
Фото: ХК «Трактор»
Омский клуб после 17 проведённых встреч набрал 13 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Трактор» с 28 очками в активе располагается на первой строчке в таблице Востока. Подопечные Бенуа Гру имеют победную серию из трёх матчей.