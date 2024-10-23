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Авангард — Трактор. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Авангард — Трактор: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Авангард» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 23 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Авангард» – «Трактор» 23 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Сообщается, что у Станислава Галиева травма, у Райана Спунера и Даррена Дица небольшие повреждения.

Состав «Трактора»:

Фото: ХК «Трактор»

Омский клуб после 17 проведённых встреч набрал 13 баллов и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор» с 28 очками в активе располагается на первой строчке в таблице Востока. Подопечные Бенуа Гру имеют победную серию из трёх матчей.

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