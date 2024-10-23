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Плющев — о независимости КХЛ от ИИХФ: выстрелили себе в ногу, ничего не дало нашему хоккею

Плющев — о независимости КХЛ от ИИХФ: выстрелили себе в ногу, ничего не дало нашему хоккею
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает ошибочным решение КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея и вызвал опасения в связи с самовольным переходом из «Сочи» нападающего Михала Криштофа в клуб швейцарской хоккейной лиги.

– Решение попрощаться с ИИХФ считаете ошибочным?
– Оно ровным счетом ничего не дало нашему хоккею. Никаких плюсов – только минусы. Выстрелили себе в ногу. И надо понять, кто это решение инициировал и принял, почему не было обсуждения? Нулевая реакция на «дело Криштофа» это только подтверждает. Но, опасаюсь, всё ещё впереди, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Ранее ИИХФ заявила, что не может повилять на переход Криштофа из КХЛ, так как лига больше не подчиняется организации.

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