«Вашингтон» показал лучший клубный старт сезона НХЛ с 2015 года

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти матчей на старте нового сезона-2024/2025 НХЛ. «Кэпиталз» повторили старт сезона-2015/2016. Тогда клуб также начал сезон с четырёх побед в пяти матчах.

Сегодня «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для команды Спенсера Карбери четвёртой в пяти играх сезона.

«Кэпиталз» завершили сезон-2015/2016 с 56 победами в 82 играх и завершили тот регулярный сезон с наибольшим количеством очков среди всех команд НХЛ.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе с восемью очками в пяти играх.