«Это как раз то, что происходит с клубом». Плющев назвал причину кризиса ЦСКА

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал причину кризиса ЦСКА. Армейский клуб проиграл четыре матча подряд и потерпел поражения в шести из последних семи матчах.

— Что думаете о кризисе ЦСКА?

— Я думаю, что есть такие команды, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», — это команды-легенды, команды-истории. И формирование их так, как кому-то хочется, а не так, как это должно быть, — как раз это и влияет на результаты команды. Команды с такой хоккейной историей и культурой — это легенды нашего хоккея, которые дали столько звёзд! Не помнящий истории не имеет будущего, как говорится. Видимо, это как раз то, что происходит с ЦСКА, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.