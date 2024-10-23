Гол Бурдасова помог «Барысу» обыграть «Сибирь» и впервые в сезоне выиграть два матча кряду

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Барысом». Победу одержали гости со счётом 3:1.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Барыса» Адиль Бекетаев при игре в большинстве. «Сибирь» сравняла счёт в середине второго периода благодаря голу Максима Карпова, которому ассистировали Владислав Кара и Егор Аланов. Гол Антона Бурдасова в третьем периоде вновь вывел казазхстанский клуб вперёд. В концовке третьего периода Иван Николишин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «Барыс» впервые в сезоне одержал две победы подряд. В прошлом матче казахстанский клуб на выезде одолел минское «Динамо» со счётом 2:1.