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Сибирь — Барыс, результат матча 23 октября, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Гол Бурдасова помог «Барысу» обыграть «Сибирь» и впервые в сезоне выиграть два матча кряду
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Барысом». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев – 06:43 (5x4)     1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4)     1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5)     1:3 Николишин – 59:51 (en)    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Барыса» Адиль Бекетаев при игре в большинстве. «Сибирь» сравняла счёт в середине второго периода благодаря голу Максима Карпова, которому ассистировали Владислав Кара и Егор Аланов. Гол Антона Бурдасова в третьем периоде вновь вывел казазхстанский клуб вперёд. В концовке третьего периода Иван Николишин забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, «Барыс» впервые в сезоне одержал две победы подряд. В прошлом матче казахстанский клуб на выезде одолел минское «Динамо» со счётом 2:1.

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