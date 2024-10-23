Бахрейн стал 83-м членом Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба ИИХФ. Федерация хоккея Бахрейна была основана в 2009 году, но в хоккей в этой стране играли ещё в 1992 году, когда группа экспатов и бахрейнские игроки объединились, чтобы представить и популяризировать хоккей в местном сообществе.

Развитие хоккея в стране включает в себя создание успешных профессиональных лиг для мужчин и женщин к 2028 году, а также строительство полноразмерного катка.

На данный момент существует Бахрейнская хоккейная лига из четырёх команд. Игры проводятся в формате 3x3 с тремя периодами по 15 минут каждый на катке размером 30 х 15 м. В каждой команде играет от 8 до 10 игроков, которые являются не только гражданами Бахрейна, но и канадцами, американцами, чехами, ливийцами и иракцами.