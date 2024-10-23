«Здесь не нарушены юридические нормы». Экс-тренер сборной России — о гражданстве Пакетта

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал получение российского гражданства канадским нападающим московского «Динамо» Седриком Пакеттом.

— Седрик Пакетт получил российское гражданство. Насколько это полезно для нашего хоккея?

— С хоккеем я не собираюсь всё это связывать. Человек получает гражданство, это достаточно серьёзный шаг в его биографии, в его личной жизни. Но он же не спортивное гражданство получает. Как, например, у нас многие в фигурном катании получают спортивное гражданство и выступают в смешанных парах: россиянка с французом, или наоборот. Так что я не знаю, какими он руководствовался мотивами, получив гражданство. Может быть, ему близка культура России, близок менталитет российский. Он же здесь давно уже выступает. Поэтому я не собираюсь это связывать с хоккейными делами.

А то, что он получил гражданство, — это его личное дело. Если государство посчитало, что могут дать этому человеку гражданство, могут получить все обоснования, то я не думаю, что здесь какие-то юридические нормы нарушены. Человек принял такое решение, это его право, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.