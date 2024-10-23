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Форвард «Трактора» Александр Кадейкин первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне КХЛ

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу челябинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин отметился очередным дублем и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 10. Форвард стал первым россиянином, кому покорился данный рубеж в этом сезоне. Больше Кадейкина или столько же в нынешней регулярке забросили только два легионера: нападающий «Витязя» Дерек Барак (12 голов) и форвард «Спартака» Адам Ружичка (10 голов).

Отметим, что Кадейкин в текущем сезоне оформил уже четвёртый дубль.

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