Форвард «Трактора» Александр Кадейкин первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу челябинцев.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин отметился очередным дублем и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 10. Форвард стал первым россиянином, кому покорился данный рубеж в этом сезоне. Больше Кадейкина или столько же в нынешней регулярке забросили только два легионера: нападающий «Витязя» Дерек Барак (12 голов) и форвард «Спартака» Адам Ружичка (10 голов).

Отметим, что Кадейкин в текущем сезоне оформил уже четвёртый дубль.