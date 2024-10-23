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Авангард — Трактор, результат матча 23 октября, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Кадейкина принёс «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Семёна Дер-Аргучинцева. Через полторы минуты Павел Коледов сравнял счёт в матче. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Кадейкин оформил дубль. Через минуту Алексей Макеев сократил отставание в счёте до минимума. Владимир Ткачёв в конце третьего периода забил гол в пустые ворота. «Авангард» вновь сократил отставание в счёте благодаря голу Семёна Чистякова, но на большее омичей не хватилo.

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд и во второй раз в сезоне обыграл омский «Авангард».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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