Дубль Кадейкина принёс «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.
Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Семёна Дер-Аргучинцева. Через полторы минуты Павел Коледов сравнял счёт в матче. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Кадейкин оформил дубль. Через минуту Алексей Макеев сократил отставание в счёте до минимума. Владимир Ткачёв в конце третьего периода забил гол в пустые ворота. «Авангард» вновь сократил отставание в счёте благодаря голу Семёна Чистякова, но на большее омичей не хватилo.
«Трактор» одержал четвёртую победу подряд и во второй раз в сезоне обыграл омский «Авангард».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 23 октября 2024
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