Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:1). Казахстанкский клуб впервые в сезоне одержал две победы подряд.

— Разбираем соперника, готовимся, как и все. Было сказано, чтобы была сумасшедшая самоотдача. В принципе, ребята поняли, сражались. Где-то были ошибки, ничего страшного, они у всех бывают. Главное — желание победить.

— Не было ли беспокойства за физическое состояние команды после возвращения из Минска?

— Да, было. Раскатка прошла в сонном состоянии. Посидели, поговорили, попросили проявить характер. Выиграли на характере, заслуженно, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.