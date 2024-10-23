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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:1). Казахстанкский клуб впервые в сезоне одержал две победы подряд.

— Разбираем соперника, готовимся, как и все. Было сказано, чтобы была сумасшедшая самоотдача. В принципе, ребята поняли, сражались. Где-то были ошибки, ничего страшного, они у всех бывают. Главное — желание победить.

— Не было ли беспокойства за физическое состояние команды после возвращения из Минска?
— Да, было. Раскатка прошла в сонном состоянии. Посидели, поговорили, попросили проявить характер. Выиграли на характере, заслуженно, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев – 06:43 (5x4)     1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4)     1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5)     1:3 Николишин – 59:51 (en)    
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