«Считаю, это правильный путь». Мамбеталиев — о расторжении контрактов с североамериканцами

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев заявил, что считает правильным решение расстаться с североамериканскими легионерами, с которым команда начинала текущий сезон. Казахстанский клуб дважды сменил главного тренера и расторг контракты с многими игроками из-за неудовлетворительных результатов.

— «Барыс» расторг всех североамериканцев, хотели ли кого-нибудь оставить?

— Наше руководство выбрало путь, чтобы наши ребята играли, с казахским паспортом, ну, и российские ребята. Я считаю, это правильный путь. У нас ребята растут с каждой игрой, прибавляют. Есть ещё резерв в фарм-клубе, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.