Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Считаю, это правильный путь». Мамбеталиев — о расторжении контрактов с североамериканцами

«Считаю, это правильный путь». Мамбеталиев — о расторжении контрактов с североамериканцами
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев заявил, что считает правильным решение расстаться с североамериканскими легионерами, с которым команда начинала текущий сезон. Казахстанский клуб дважды сменил главного тренера и расторг контракты с многими игроками из-за неудовлетворительных результатов.

— «Барыс» расторг всех североамериканцев, хотели ли кого-нибудь оставить?
— Наше руководство выбрало путь, чтобы наши ребята играли, с казахским паспортом, ну, и российские ребята. Я считаю, это правильный путь. У нас ребята растут с каждой игрой, прибавляют. Есть ещё резерв в фарм-клубе, — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев – 06:43 (5x4)     1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4)     1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5)     1:3 Николишин – 59:51 (en)    
Материалы по теме
Видео
Гол Бурдасова помог «Барысу» победить «Сибирь» и впервые в сезоне выиграть два матча кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android