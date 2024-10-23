Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев назвал причины поражения от «Барыса»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (1:3).
«Соперник сегодня вышел не только играть в хоккей, но и имел огромное желание победить. Блокировали очень много бросков, здорово сыграл вратарь. Где-то давалась позиционная атака в первом периоде, но это было обманчиво – все броски для вратаря были незначительные. Создали какие-то моменты, но они были неопасные. Не лезли, не закрывали вратаря. Соперник ждал контратаку, дал позиционно атаковать – так вся игра и сложилась. Игра в неравных не сработала, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев – 06:43 (5x4) 1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4) 1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5) 1:3 Николишин – 59:51 (en)
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