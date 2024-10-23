Главный тренер «Сибири» рассказал, была ли недооценка соперника в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, была ли недооценка соперника в матче с «Барысом» (1:3). Новосибирский клуб проиграл третий матч подряд.

«Нет, настрой был хороший, забей второй-третий гол, может быть, было бы совсем по-другому. Понятно, что соперник здорово сыграл в третьем периоде – без шайбы, в средней зоне. Тем не менее, такие матчи надо уметь играть и выигрывать. При 1:2 «пять на три» в конце матча должны исполнять в любом случае: правильно, неправильно соперник играет. Всё инициативу друг на друга пытались переложить. Вот и результат этого», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.