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Главный тренер «Сибири» рассказал, была ли недооценка соперника в матче с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» рассказал, была ли недооценка соперника в матче с «Барысом»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, была ли недооценка соперника в матче с «Барысом» (1:3). Новосибирский клуб проиграл третий матч подряд.

«Нет, настрой был хороший, забей второй-третий гол, может быть, было бы совсем по-другому. Понятно, что соперник здорово сыграл в третьем периоде – без шайбы, в средней зоне. Тем не менее, такие матчи надо уметь играть и выигрывать. При 1:2 «пять на три» в конце матча должны исполнять в любом случае: правильно, неправильно соперник играет. Всё инициативу друг на друга пытались переложить. Вот и результат этого», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Барыс
Астана
0:1 Бекетаев – 06:43 (5x4)     1:1 Карпов (Кара, Аланов) – 29:04 (5x4)     1:2 Бурдасов (Николишин) – 46:40 (5x5)     1:3 Николишин – 59:51 (en)    
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