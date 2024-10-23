Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги межжу «Автомобилистом» и московским «Динамо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 2:1.
На пятой минуте матч голом в большинстве счёт открыл Никита Гусев, которому ассистировали Бреннан Менелл и
Джордан Уил. На девятой минуте Артём Чернов с передач Даниила Пыленкова и Максима Джиошвили удвоил преимущество гостей. После этого Владимир Галкин уступил место Евгению Аликину в воротах «Автомобилиста». В начале второго периода Анатолий Голышев с передач Ника Меркли и Ника Эберта размочил счёт в матче. Больше команды не смогли поразить ворота друг друга.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 23 октября 2024
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