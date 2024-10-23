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Автомобилист — Динамо, результат матча 23 октября, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги межжу «Автомобилистом» и московским «Динамо». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Уил) – 04:32 (5x4)     0:2 Чернов (Пыленков, Джиошвили) – 08:58 (5x5)     1:2 Голышев (Меркли, Эберт) – 20:13 (5x4)    

На пятой минуте матч голом в большинстве счёт открыл Никита Гусев, которому ассистировали Бреннан Менелл и
Джордан Уил. На девятой минуте Артём Чернов с передач Даниила Пыленкова и Максима Джиошвили удвоил преимущество гостей. После этого Владимир Галкин уступил место Евгению Аликину в воротах «Автомобилиста». В начале второго периода Анатолий Голышев с передач Ника Меркли и Ника Эберта размочил счёт в матче. Больше команды не смогли поразить ворота друг друга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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