Главный тренер «Сибири» рассказал, заинтересован ли клуб в услугах Дыбленко

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, заинтересован ли клуб в услугах защитника Ярослава Дыбленко. В СМИ появлялась информация о возможном переходе 30-летнего игрока обороны «Северстали» в новосибирский клуб.

— Есть ли у вас заинтересованность в Дыбленко, потому что слухи отправляют его в «Сибирь»?

— Не знаю, менеджеры работают в этом направлении. Финансовая ситуация с нашей стороны непростая, но какие-то моменты существуют, всё это прорабатывается. Не знаю, как дальше будет, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Дыбленко провёл за «Северсталь» 10 матчей без набранных очков.