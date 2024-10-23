Кадейкин набрал 15 очков за 19 игр. В прошлом сезоне в СКА он набрал 14 очков в 45 матчах

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Трактора» Александр Кадейкин. В текущем сезоне форвард набрал 15 очков за 19 игр — забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне за СКА у Кадейкина было 14 очков в 45 матчах.

Отметим, что Кадейкин в текущем сезоне оформил уже четвёртый дубль. Нападающий стал первым россиянином, забросившим 10 шайб в этом сезоне. Столько же забил форвард «Спартака» Адам Ружичка, 12 голов на счету Дерека Барака из «Витязя».