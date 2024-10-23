Кадейкин набрал 15 очков за 19 игр. В прошлом сезоне в СКА он набрал 14 очков в 45 матчах
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5) 1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4) 1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4) 2:3 Макеев – 50:43 (5x5) 2:4 Ткачёв – 58:05 (en) 3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)
Дублем отметился нападающий «Трактора» Александр Кадейкин. В текущем сезоне форвард набрал 15 очков за 19 игр — забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне за СКА у Кадейкина было 14 очков в 45 матчах.
Отметим, что Кадейкин в текущем сезоне оформил уже четвёртый дубль. Нападающий стал первым россиянином, забросившим 10 шайб в этом сезоне. Столько же забил форвард «Спартака» Адам Ружичка, 12 голов на счету Дерека Барака из «Витязя».
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