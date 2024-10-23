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«Опрометчивый поступок». Плющев — о ситуации в «Барысе»

«Опрометчивый поступок». Плющев — о ситуации в «Барысе»
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил ситуацию в «Барысе», где дважды по ходу сезона сменился главный тренер, генеральный директор и были расторгнуты контракты с североамериканскими легионерами.

— Что вы думаете о ситуации в «Барысе»?
— Что произошло, то произошло. Я думаю, что это далеко не продуманные действия руководства «Барыса», это совершенно однозначно. С игроками на контрактах в одностороннем порядке разорвали все отношения. Я думаю, в перспективе будет сложно пригласить туда игроков из Европы и из Северной Америки. Всё-таки это достаточно опрометчивый поступок был. Ну а что будет в дальнейшем, я не знаю. КХЛ, насколько я понимаю, никак не отреагировала на это дело.

Сейчас будет «Барыс» выступать чисто своими игроками. И как это будет выглядеть по отношению к другим клубам, сложно сказать. Тем не менее ситуация, конечно, не очень хорошая для нашего хоккея в целом, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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