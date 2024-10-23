Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил, почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея. В казахстанском клубе несколько раз сменились главный тренер, руководство и были расторгнуты контракты с рядом игроков.

— Почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея?

— Потому что «Барыс» является клубом КХЛ. А клуб КХЛ на Западе воспринимается как российский клуб, который выступает в своём внутреннем чемпионате. Среди всех игроков-легионеров эта ситуация быстренько разойдётся — не только по средствам массовой информации, но и через народные телефоны. Хоккеисты многие знают друг друга, общаются друг с другом, и в дальнейшем все же будут говорить, что такое может случиться в любом клубе России. Вот почему я говорю, что очень сложно будет это опровергнуть. Молва слухами полнится, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.