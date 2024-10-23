Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев объяснил, почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея

Владимир Плющев объяснил, почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил, почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея. В казахстанском клубе несколько раз сменились главный тренер, руководство и были расторгнуты контракты с рядом игроков.

— Почему ситуация в «Барысе» не очень хорошая для нашего хоккея?
— Потому что «Барыс» является клубом КХЛ. А клуб КХЛ на Западе воспринимается как российский клуб, который выступает в своём внутреннем чемпионате. Среди всех игроков-легионеров эта ситуация быстренько разойдётся — не только по средствам массовой информации, но и через народные телефоны. Хоккеисты многие знают друг друга, общаются друг с другом, и в дальнейшем все же будут говорить, что такое может случиться в любом клубе России. Вот почему я говорю, что очень сложно будет это опровергнуть. Молва слухами полнится, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Барыс» опять сменил тренера и выгоняет всех легионеров. Там царят хаос и голый популизм
«Барыс» опять сменил тренера и выгоняет всех легионеров. Там царят хаос и голый популизм
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android