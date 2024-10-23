Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Cтарший тренер «Динамо» Козлов оценил победу над «Автомобилистом»

Cтарший тренер «Динамо» Козлов оценил победу над «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Cтарший тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1). Главный тренер бело-голубых из-за перелома не смог принять участие в послематчевой пресс-конференции.

«Увозим два очка из Екатеринбурга. Знали, что соперник идёт высоко в таблице, они отдыхали перед нами дней пять, мы готовились. Забили два гола, повели в счёте, это дало нам преимущество. Во втором периоде пошли удаления, они перехватили удаление и забили. В третьем периоде сыграли правильно, по заданию, не дали создать много моментов, а то, что позволили создать, подчищал Моторыгин. Концовка тяжёлая, было удаление, пришлось обороняться

— Два удаления в зоне атаки — избыток эмоций или другая причина?
— От большого желания. К сожалению, много удаляемся, пытаемся это исправить, но пока не получается. Хорошо, что ребята выстояли и не дали забить сопернику.

— Самым активным у «Динамо» было четвёртое звено. Планируете дать им больше времени?
— Ребята выполняют свою работу, они очень нам помогают, но пока сложно найти для них больше времени. Всё, что от них требуется, они делают, Алексей Николаевич доволен ими. Их игра нас устраивает, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Уил) – 04:32 (5x4)     0:2 Чернов (Пыленков, Джиошвили) – 08:58 (5x5)     1:2 Голышев (Меркли, Эберт) – 20:13 (5x4)    
Материалы по теме
Видео
Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android