Cтарший тренер «Динамо» Козлов оценил победу над «Автомобилистом»

Cтарший тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1). Главный тренер бело-голубых из-за перелома не смог принять участие в послематчевой пресс-конференции.

«Увозим два очка из Екатеринбурга. Знали, что соперник идёт высоко в таблице, они отдыхали перед нами дней пять, мы готовились. Забили два гола, повели в счёте, это дало нам преимущество. Во втором периоде пошли удаления, они перехватили удаление и забили. В третьем периоде сыграли правильно, по заданию, не дали создать много моментов, а то, что позволили создать, подчищал Моторыгин. Концовка тяжёлая, было удаление, пришлось обороняться

— Два удаления в зоне атаки — избыток эмоций или другая причина?

— От большого желания. К сожалению, много удаляемся, пытаемся это исправить, но пока не получается. Хорошо, что ребята выстояли и не дали забить сопернику.

— Самым активным у «Динамо» было четвёртое звено. Планируете дать им больше времени?

— Ребята выполняют свою работу, они очень нам помогают, но пока сложно найти для них больше времени. Всё, что от них требуется, они делают, Алексей Николаевич доволен ими. Их игра нас устраивает, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.