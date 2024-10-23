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Заварухин после 1:2 от «Динамо»: есть звенья, которым надо добавить

Заварухин после 1:2 от «Динамо»: есть звенья, которым надо добавить
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором екатеринбургский клуб уступил со счётом 1:2.

— Невнятное начало матча с нашей стороны. Нельзя удаляться против «Динамо», зная их исполнителей. Потом недоработали в зоне обороны, где не сыграли плотно, этого хватило сопернику. Второй и третий периоды хорошие, были шансы забить, но не забили. Есть звенья, которым надо добавить, охота больше помощи, чтобы у нас одни люди не забивали голы.

— Рассчитываете привлечь ещё игроков из «Горняка» на выезд?
— Мы ждём, когда наши травмированные выздоровеют. Мы берём ребят из «Горняка», но пока у них на фоне игры «Динамо» не очень густо.

— Почему часто соперник берёт инициативу в свои руки в начале игры?
— Возможно, сегодня это было из-за календаря. У нас была шесть дней пауза, сейчас снова шесть дней пауза, не сразу вошли в игровой ритм. Хотя вторые и третьи периоды были хорошие, 17 хороших бросков было в третьем периоде, здорово сыграл Моторыгин.

— В прошлых сезонах у «Автомобилиста» был спад в ноябре. Готовитесь к этому?
— У нас, как в Конституции, было семь дней выходных. Прожили по закону, так сказать, с этими паузами, так что, надеюсь, в ноябре спада не будет.

— Ранняя замена вратаря нужна была, чтобы взбодрить игроков?
— Да, это психологически не очень приятно для вратаря, но это общая недоработка команды, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Менелл, Уил) – 04:32 (5x4)     0:2 Чернов (Пыленков, Джиошвили) – 08:58 (5x5)     1:2 Голышев (Меркли, Эберт) – 20:13 (5x4)    
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