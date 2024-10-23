Гру: «Авангард» — серьёзный соперник. Так что все в «Тракторе» рады этой победе

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:3) и отметил хорошую игру в меньшинстве в исполнении челябинских хоккеистов.
«Думаю, что сегодня «Авангард» хорошо начал, быстрое большинство придало сопернику импульс, но я отмечу игру нашего меньшинства. Потом мы прибавили в катании, во втором периоде по большей части контролировали игру, создали много хороших моментов в третьем периоде, но такое ощущение, что когда мы вели в счёте в две шайбы, то начинали совершать много ошибок. И из этого, разумеется, нужно многое вынести. В целом, мы знали, что матч будет непростой, «Авангард» показывал очень уверенную игру в последних матчах, так что мы рады этой победе.
Для нас каждый матч важный, и мы относились к сегодняшней игре серьёзно не только потому, что проиграли «Авангарду» в Челябинске, но и потому, что «Авангард» — это серьёзный соперник», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 23 октября 2024
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