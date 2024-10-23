Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру: «Авангард» — серьёзный соперник. Так что все в «Тракторе» рады этой победе

Гру: «Авангард» — серьёзный соперник. Так что все в «Тракторе» рады этой победе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:3) и отметил хорошую игру в меньшинстве в исполнении челябинских хоккеистов.

«Думаю, что сегодня «Авангард» хорошо начал, быстрое большинство придало сопернику импульс, но я отмечу игру нашего меньшинства. Потом мы прибавили в катании, во втором периоде по большей части контролировали игру, создали много хороших моментов в третьем периоде, но такое ощущение, что когда мы вели в счёте в две шайбы, то начинали совершать много ошибок. И из этого, разумеется, нужно многое вынести. В целом, мы знали, что матч будет непростой, «Авангард» показывал очень уверенную игру в последних матчах, так что мы рады этой победе.

Для нас каждый матч важный, и мы относились к сегодняшней игре серьёзно не только потому, что проиграли «Авангарду» в Челябинске, но и потому, что «Авангард» — это серьёзный соперник», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    
Материалы по теме
Видео
Дубль Кадейкина принёс «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android