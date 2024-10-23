«Феноменальная игра». Гру оценил меньшинство «Трактора» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высоко оценил меньшинство «Трактора» в матче с «Авангардом» (4:3). Челябинский клуб нейтрализовал все шесть попыток реализации численного преимущества в матче с омским клубом.

«По нашему меньшинству лучше адресовать вопрос Борису Миронову, это его зона ответственности. Наши парни показали феноменальную игру сегодня в этом компоненте, и это при том, что у соперника отличные исполнители в большинстве. Хоккеисты «Трактора» были горды тем, что могли показать себя против таких оппонентов. И, конечно, не могу не отметить игру Зака Фукале», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.