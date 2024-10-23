«Феноменальная игра». Гру оценил меньшинство «Трактора» в матче с «Авангардом»
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высоко оценил меньшинство «Трактора» в матче с «Авангардом» (4:3). Челябинский клуб нейтрализовал все шесть попыток реализации численного преимущества в матче с омским клубом.
«По нашему меньшинству лучше адресовать вопрос Борису Миронову, это его зона ответственности. Наши парни показали феноменальную игру сегодня в этом компоненте, и это при том, что у соперника отличные исполнители в большинстве. Хоккеисты «Трактора» были горды тем, что могли показать себя против таких оппонентов. И, конечно, не могу не отметить игру Зака Фукале», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5) 1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4) 1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4) 2:3 Макеев – 50:43 (5x5) 2:4 Ткачёв – 58:05 (en) 3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)
Материалы по теме
Комментарии
- 23 октября 2024
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:26
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:55
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
17:52
-
17:16
-
16:46
-
16:20
-
15:46
-
15:30
-
15:12
-
14:51
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:30
-
13:14