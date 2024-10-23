Звягин: игроки «Авангарда» не перестают биться. Злость и гордость присущи нашей команде

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4) и отметил самоотдачу игроков омского клуба.

«Хорошее начало от нас, сразу создали момент, заработали большинство. Не реализовали, а на его исходе допустили ошибку, соперник забил. Но сравняли счёт в первом периоде, ещё несколько острых моментов создали. Пока выпадает меньшинство, сегодня игра в неравных составах предопределила исход матча.

Ребята не перестают биться. Немного не хватало уверенности, видно было, что соперник на ходу, и в этом ещё разница была. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, но потом не очень правильные решения принимали. В принципе, не так много дали создать в равных составах, хотя у них были долгие смены в нашей зоне во втором периоде. То, что ребята не сдаются, что у них есть спортивная злость и гордость – это присуще нашей команде», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.