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Звягин: игроки «Авангарда» не перестают биться. Злость и гордость присущи нашей команде

Звягин: игроки «Авангарда» не перестают биться. Злость и гордость присущи нашей команде
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Трактором» (3:4) и отметил самоотдачу игроков омского клуба.

«Хорошее начало от нас, сразу создали момент, заработали большинство. Не реализовали, а на его исходе допустили ошибку, соперник забил. Но сравняли счёт в первом периоде, ещё несколько острых моментов создали. Пока выпадает меньшинство, сегодня игра в неравных составах предопределила исход матча.

Ребята не перестают биться. Немного не хватало уверенности, видно было, что соперник на ходу, и в этом ещё разница была. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, но потом не очень правильные решения принимали. В принципе, не так много дали создать в равных составах, хотя у них были долгие смены в нашей зоне во втором периоде. То, что ребята не сдаются, что у них есть спортивная злость и гордость – это присуще нашей команде», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    
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