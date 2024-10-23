Главный тренер «Авангарда»: сегодня Макеев выглядел тем игроком, которого мы хотим видеть

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отметил игру нападающего Алексея Макеева в матче с «Трактором» (3:4). Форвард отметился заброшенной шайбой.

«Макеев не так, как ожидали, провёл прошлый матч, но знали, что если кто-то будет выпадать сегодня, то он зайдёт. Показалось, что Касселс не вошёл в игру, поэтому Макеев заменил его в составе. И сегодня в его исполнении была уже совсем другая игра, он начал использовать свою скорость, искать агрессивные решения в атаке и выглядел тем игроком, которого мы хотим видеть.

Потом уже нужно было догонять, сравнивать счёт, перешли на игру в три тройки, поэтому у Вербы было меньше времени. Хотя сначала он регулярно смены проводил, смотрелся уверенно, позитивно оценю его действия. Что касается Леуки, то он показал в последних двух матчах, что он может на уровне КХЛ играть, не боится, действует уверенно, у него хороший размер, он идёт под ворота, не тушуется и неплохо читает игру. Да, он не самый быстрый игрок, но он старается, почти везде успевает», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.