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Главный тренер «Авангарда»: сегодня Макеев выглядел тем игроком, которого мы хотим видеть

Главный тренер «Авангарда»: сегодня Макеев выглядел тем игроком, которого мы хотим видеть
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отметил игру нападающего Алексея Макеева в матче с «Трактором» (3:4). Форвард отметился заброшенной шайбой.

«Макеев не так, как ожидали, провёл прошлый матч, но знали, что если кто-то будет выпадать сегодня, то он зайдёт. Показалось, что Касселс не вошёл в игру, поэтому Макеев заменил его в составе. И сегодня в его исполнении была уже совсем другая игра, он начал использовать свою скорость, искать агрессивные решения в атаке и выглядел тем игроком, которого мы хотим видеть.

Потом уже нужно было догонять, сравнивать счёт, перешли на игру в три тройки, поэтому у Вербы было меньше времени. Хотя сначала он регулярно смены проводил, смотрелся уверенно, позитивно оценю его действия. Что касается Леуки, то он показал в последних двух матчах, что он может на уровне КХЛ играть, не боится, действует уверенно, у него хороший размер, он идёт под ворота, не тушуется и неплохо читает игру. Да, он не самый быстрый игрок, но он старается, почти везде успевает», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    
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