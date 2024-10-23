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«Уехал лечиться в Санкт-Петербург, прогнозы неутешительные». Звягин – о вратаре Бердине

«Уехал лечиться в Санкт-Петербург, прогнозы неутешительные». Звягин – о вратаре Бердине
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о состоянии травмированных игроков и заявил, что голкипер Михаил Бердин ещё не скоро вернётся в состав из-за тяжёлого повреждения.

«Диц выбыл ненадолго, у Галиева серьёзный порез, сухожилие не задето, но нужно время, чтобы затянулась рана. По Бердину всё очень расплывчато. Он поехал на лечение в Санкт-Петербург, проходит курс там. Разные сроки слышим, но пока неутешительные», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Бердин ещё не играл в текущем сезоне. Напомним, Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где провёл 50 матчей. Одержал 16 побед, отбил 1774 броска; 91,1% отражённых бросков.

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