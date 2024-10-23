Вей: каждый, кто находится в раздевалке «Авангарда», способен показывать себя лучше

Нападающий «Авангарда» Линден Вей прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (3:4).

«Понятно, что лучше не пропускать так много, но у нас были моменты сегодня, не удалось их реализовать. Нужно больше выводить шайбу из нашей зоны, отодвигать её к чужим воротам. В меньшинстве соперник сегодня действовал агрессивно, мы же были не так остры, не так хорошо действовали с шайбой.

Считаю, что каждый, кто находится в раздевалке «Авангарда», способен показывать себя лучше, играть лучше. Когда всё не ладится, то ответственность ложится на тех, кто играет больше. Думаю, что всем нужно прибавлять, чтобы исправлять ситуацию», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.