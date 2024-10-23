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Вей: каждый, кто находится в раздевалке «Авангарда», способен показывать себя лучше

Вей: каждый, кто находится в раздевалке «Авангарда», способен показывать себя лучше
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Нападающий «Авангарда» Линден Вей прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (3:4).

«Понятно, что лучше не пропускать так много, но у нас были моменты сегодня, не удалось их реализовать. Нужно больше выводить шайбу из нашей зоны, отодвигать её к чужим воротам. В меньшинстве соперник сегодня действовал агрессивно, мы же были не так остры, не так хорошо действовали с шайбой.

Считаю, что каждый, кто находится в раздевалке «Авангарда», способен показывать себя лучше, играть лучше. Когда всё не ладится, то ответственность ложится на тех, кто играет больше. Думаю, что всем нужно прибавлять, чтобы исправлять ситуацию», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    
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