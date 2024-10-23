Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА в матче с «Куньлунем» ведёт со счётом 7:0 после второго периода, у Плотникова дубль

СКА в матче с «Куньлунем» ведёт со счётом 7:0 после второго периода, у Плотникова дубль
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. После второго периода с разгромным счётом впереди петебругский клуб 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3-й период
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    

Дублем отметился нападающий СКА Сергей Плотников. Ещё по голу забили Захар Бардаков, Василий Глотов, Александр Никишин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. Нападающий Иван Демидов отметился тремя результативными передачами. Отметим, что после четвёртой пропущенной шайбы был заменён голкипер «Куньлуня» Кайл Кейзер. В игру вступил Константин Волков, на данный момент пропустивший три шайбы.

Материалы по теме
Канарейкин: видим большой прогресс в игре СКА, в этом никто и не сомневался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android