СКА в матче с «Куньлунем» ведёт со счётом 7:0 после второго периода, у Плотникова дубль
Поделиться
В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. После второго периода с разгромным счётом впереди петебругский клуб 7:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3-й период
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5) 0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5) 0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5) 0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5) 0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5) 0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5) 0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4) 0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)
Дублем отметился нападающий СКА Сергей Плотников. Ещё по голу забили Захар Бардаков, Василий Глотов, Александр Никишин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. Нападающий Иван Демидов отметился тремя результативными передачами. Отметим, что после четвёртой пропущенной шайбы был заменён голкипер «Куньлуня» Кайл Кейзер. В игру вступил Константин Волков, на данный момент пропустивший три шайбы.
Комментарии
- 23 октября 2024
-
21:30
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:26
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:55
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:50
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
17:52
-
17:16
-
16:46
-
16:20
-
15:46
-
15:30
-
15:12
-
14:51
-
14:33
-
14:15
-
14:00