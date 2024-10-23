СКА в матче с «Куньлунем» ведёт со счётом 7:0 после второго периода, у Плотникова дубль

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. После второго периода с разгромным счётом впереди петебругский клуб 7:0.

Дублем отметился нападающий СКА Сергей Плотников. Ещё по голу забили Захар Бардаков, Василий Глотов, Александр Никишин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. Нападающий Иван Демидов отметился тремя результативными передачами. Отметим, что после четвёртой пропущенной шайбы был заменён голкипер «Куньлуня» Кайл Кейзер. В игру вступил Константин Волков, на данный момент пропустивший три шайбы.