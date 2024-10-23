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Форвард «Авангарда»: мы все в команде уверены в Сергее Звягине и верим в него

Форвард «Авангарда»: мы все в команде уверены в Сергее Звягине и верим в него
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Нападающий «Авангарда» Линден Вей заявил, что игроки омского клуба верят в главного тренера Сергея Звягина. Специалист может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов. «Авангард» после 18 матчей текущего сезона занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Мы все уверены в Сергее Звягине и верим в него. Понятно, что когда так много поражений, то всем от этого плохо. Просто нужно искать выход из сложившейся ситуации», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Звягин возглавил «Авангард» по ходу плей-офф прошлого сезона, сменив на этом посту Михаила Кравца.

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