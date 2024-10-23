Кадейкин: в «Тракторе» мы получаем кайф. Команда на первом месте, что ещё нужно хоккеисту?

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги победного матча с «Авангардом» (4:3), в котором форвард отметился дублем.
«Контролировали ход игры, вели, но, конечно, в концовке хотелось бы поспокойнее сыграть. Дали шанс сопернику, «Авангард» мог и сравнять. Неплохой расклад получился: и результат есть, и пища для размышлений. В первом периоде не доводили до вратаря шайбу, хотя много играли в зоне соперника, во втором отрезке уже начали забирать отскоки, нейтральные шайбы.
Моя результативность? Ну, пока так, да. Но самое интересное впереди. Сейчас мы ещё учимся, входим в сезон, и пока даже какие-то промежуточные выводы не хочется делать. У Гру абсолютно всё новое, он канадец, а у нас не так много их было. Все требования, отношения к деталям, тренировочный процесс – всё по-новому. Кайф мы, конечно, в «Тракторе» получаем. Команда на первом месте идёт, что ещё нужно хоккеисту?» — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 23 октября 2024
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