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Кадейкин: в «Тракторе» мы получаем кайф. Команда на первом месте, что ещё нужно хоккеисту?

Кадейкин: в «Тракторе» мы получаем кайф. Команда на первом месте, что ещё нужно хоккеисту?
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин подвёл итоги победного матча с «Авангардом» (4:3), в котором форвард отметился дублем.

«Контролировали ход игры, вели, но, конечно, в концовке хотелось бы поспокойнее сыграть. Дали шанс сопернику, «Авангард» мог и сравнять. Неплохой расклад получился: и результат есть, и пища для размышлений. В первом периоде не доводили до вратаря шайбу, хотя много играли в зоне соперника, во втором отрезке уже начали забирать отскоки, нейтральные шайбы.

Моя результативность? Ну, пока так, да. Но самое интересное впереди. Сейчас мы ещё учимся, входим в сезон, и пока даже какие-то промежуточные выводы не хочется делать. У Гру абсолютно всё новое, он канадец, а у нас не так много их было. Все требования, отношения к деталям, тренировочный процесс – всё по-новому. Кайф мы, конечно, в «Тракторе» получаем. Команда на первом месте идёт, что ещё нужно хоккеисту?» — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кадейкин (Дер-Аргучинцев) – 02:45 (5x5)     1:1 Коледов (Буше) – 04:07 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Дронов, Шабанов) – 29:16 (5x4)     1:3 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 49:48 (5x4)     2:3 Макеев – 50:43 (5x5)     2:4 Ткачёв – 58:05 (en)     3:4 Чистяков (Шарипзянов, Вей) – 59:20 (6x5)    
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