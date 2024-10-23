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Куньлунь — СКА, результат матча 23 октября, счет 0:8, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Куньлунь» со счётом 8:0
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и СКА. Разгромную победу одержала петербургская команда со счётом 8:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Плотников (Демидов, Кузнецов) – 05:11 (5x5)     0:2 Бардаков (Алистров, Григоренко) – 09:00 (5x5)     0:3 Глотов (Демидов, Выдренков) – 16:56 (5x5)     0:4 Плотников (Демидов) – 25:30 (5x5)     0:5 Никишин (Кузнецов) – 28:15 (5x5)     0:6 Зыков (Грицюк, Никишин) – 29:58 (5x5)     0:7 Грицюк (Глотов) – 38:27 (5x4)     0:8 Плотников (Демидов) – 50:45 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий СКА Сергей Плотников, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе петербургского клуба забили Захар Бардаков, Василий Глотов, Александр Никишин, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. Нападающий Иван Демидов отметился четырьмя результативными передачами. После четвёртой пропущенной шайбы был заменён голкипер «Куньлуня» Кайл Кейсер. В игру вступил Константин Волков, на данный момент пропустивший три шайбы. Вратарь СКА Егор Заврагин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд и взял реванш у «Куньлуня» за поражение в Санкт-Петербурге.

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