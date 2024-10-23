Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Амур, результат матча 23 октября, счет 7:0, КХЛ 2024-2025

ХК ЦСКА разгромил «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Разгромную победу одержали московские армейцы со счётом 7:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Полтапов (Соркин) – 00:14 (5x5)     2:0 Афанасьев (Исхаков, Классон) – 07:41 (5x5)     3:0 Мамин (Фатеев, Нестеров) – 09:22 (5x5)     4:0 Исхаков (Седов, Афанасьев) – 17:55 (5x4)     5:0 Афанасьев (Исхаков, Седов) – 38:01 (5x4)     6:0 Абрамов (Соркин) – 50:04 (5x5)     7:0 Мамин (Фатеев) – 55:10 (5x5)    

Дублем в игре отметились нападающие ЦСКА Егор Афанасьев и Максим Мамин. На счету форварда также результативная передача. Ещё по голу в составе армейского клуба отметились Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Иван Просветов.

Таким образом, ЦСКА прервал свою четырёхматчевую серию поражений. В следующий раз московские армейцы встретятся с «Куньлунем» на выезде 25 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Спад ЦСКА — не повод для паники. А кто думал, что новой армейской команде будет легко?
Спад ЦСКА — не повод для паники. А кто думал, что новой армейской команде будет легко?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android