ХК ЦСКА разгромил «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Разгромную победу одержали московские армейцы со счётом 7:0.

Дублем в игре отметились нападающие ЦСКА Егор Афанасьев и Максим Мамин. На счету форварда также результативная передача. Ещё по голу в составе армейского клуба отметились Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Иван Просветов.

Таким образом, ЦСКА прервал свою четырёхматчевую серию поражений. В следующий раз московские армейцы встретятся с «Куньлунем» на выезде 25 октября.

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