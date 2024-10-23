«Тампа-Бэй» выставил на драфт отказов нападающего с кэпхитом $ 2 млн

«Тампа-Бэй» выставил на драфт отказов нападающего Конора Шири, сообщает пресс-служба клуба. Если Шири не заберут в течение 24 часов, то форвард отправится в АХЛ. Шири подписал трехлетний контракт с кэпхитом $ 2 млн в 2023 году, соглашение действует до конца сезона-2025/2026

32-летний нападающий провёл три матча в этом сезоне без набранных очков. В сезоне-2023/2024 Шири забил четыре гола и набрал 15 очков в 57 играх.

Шири подписал контракт с «Питтсбургом» после четырёхлетней карьеры в NCAA, в которой он забил 38 голов и отдал 66 передач, набрав 104 очка в 138 играх. Шири дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-2014/2015 в составе фарм-клуба «Пингвинз» в Американской хоккейной лиге, забив 20 голов и набрав 45 очков в 58 играх.